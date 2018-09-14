Со смерти Томаша Гаррига Масарика прошел ровно 81 год

Ровно 81 год назад, 14 сентября 1937 года, в замке в Ланах скончался первый чехословацкий президент Томаш Гарриг Масарик – философ, социолог, политик, один из основоположников самостоятельного Чехословацкого государства. В последний, четвертый раз президент произнес присягу в мае 1934 года, а в декабре 1935 он по состоянию здоровья ушел в отставку.

Масарик скончался в 87 лет, его организм не справился с пневмонией. Государственные похороны прошли во вторник 21 сентября и длились более девяти часов.