Сноубордистка Эва Самкова вновь на ступени победителей

Антон Каймаков
16-03-2019
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В Швейцарии в Вейзонне чешская спортсменка Эва Самкова во второй раз в своей спортивной карьере, по итогам общего зачета, стала победительницей состязаний по сноуборд-кроссу. Это тринадцатая победа Самковой в серии этого сезона. В феврале 2019 Эва Самкрва также в США в Парк-Сити завоевала титул чемпионки мира.

 
 
 
 
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