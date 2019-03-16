Сноубордистка Эва Самкова вновь на ступени победителей

В Швейцарии в Вейзонне чешская спортсменка Эва Самкова во второй раз в своей спортивной карьере, по итогам общего зачета, стала победительницей состязаний по сноуборд-кроссу. Это тринадцатая победа Самковой в серии этого сезона. В феврале 2019 Эва Самкрва также в США в Парк-Сити завоевала титул чемпионки мира.
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