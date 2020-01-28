Снегопад остановил транспорт

На востоке Чехии из-за густого снегопада серьезно затруднено транспортное движение на дорогах. В ряде городов Моравии и Силезии ухудшено движение городского транспорта. Сложнее всего ситуация в Брно. Полиция сообщает о нарастающем ДТП.