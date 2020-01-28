Снегопад остановил транспорт

Антон Каймаков
28-01-2019
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На востоке Чехии из-за густого снегопада серьезно затруднено транспортное движение на дорогах. В ряде городов Моравии и Силезии ухудшено движение городского транспорта. Сложнее всего ситуация в Брно. Полиция сообщает о нарастающем ДТП.

 
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