Снегопад остановил транспорт

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На востоке Чехии из-за густого снегопада серьезно затруднено
транспортное движение на дорогах. В ряде городов Моравии и Силезии
ухудшено движение городского транспорта. Сложнее всего ситуация в
Брно. Полиция сообщает о нарастающем ДТП.
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