Снег затруднил движение по дорогам Чехии и работу пражского аэропорта

Густой снегопад привел к сбою в работе общественного транспорта чешской столицы, прежде всего автобусов. На улицы Праги направлена вся имеющаяся снегоуборочная техника. В некоторых районах столицы городские службы и пожарные убирают поваленные ветром деревья. Также над Прагой прошла не характерная для зимних месяцев гроза, сопровождавшаяся молниями, громовыми раскатами и снегом. Ожидается, что в течение воскресенья, 3 февраля, в столице может выпасть до 20 см снега.

В пражском аэропорте снег привел к задержке некоторых рейсов. Самолет, следовавший по маршруту Амстердам – Прага, был перенаправлен в Брно. Взлетно-посадочные полосы очищаются от снега. Погодные условия также вызвали сбой в работе железных дорог страны. На некоторых автострадах выстроились длинные колонны грузовиков.