Смотровую площадку у метронома на холме Летна временно закроют

Тимур Кашапов
19-09-2019
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Пражские власти обязали в течение пяти дней закрыть смотровую площадку у метронома на холме Летна из-за угрозы обрушения крыши подземных помещений, созданных под основанием памятника Сталину, который был демонтирован в 1962 году. Соответствующее постановление было выдано Строительным управлением Праги 7 на основе оценки сооружения на прочность, подтвердил пресс-секретарь Праги-7 Мартин Вокуш.

Город планирует временные меры по укреплению конструкции сооружения, после чего доступ к смотровой площадке может быть восстановлен. К концу года планируется провести более детальную оценку на прочность.

 
 
 
 
 
 
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