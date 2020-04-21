СМИ: во внутреннем документе МИД говорится о попытках Китая усилить на фоне пандемии свое глобальное влияние

Китай на фоне пандемии коронавируса предпринимает попытки укрепить свое глобальное влияние, говорится во внутреннем документе МИД Чехии, который цитирует сайт Aktuálně.cz.

Пекин стремится выступать в роли спасителя и навязывать при этом другим собственную модель общественного строя. В документе также говорится о возможных стремлениях Китая приобретать стратегические предприятия в пострадавших от пандемии государствах.

«Нет причин отрицать позитивные аспекты, но нельзя обходить стороной и факты. Китай сначала отрицал факт эпидемии и преследовал лиц, заявивших об этом. Защитные средства им поставляются не в качестве гуманитарной помощи, а продаются. Пропагандистское усилие является реальностью», - цитирует сайт указанный документ, в котором упомянут также вопрос кибернетической безопасности.