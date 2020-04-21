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СМИ: во внутреннем документе МИД говорится о попытках Китая усилить на фоне пандемии свое глобальное влияние

Эва Туречкова
21-04-2020
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Китай на фоне пандемии коронавируса предпринимает попытки укрепить свое глобальное влияние, говорится во внутреннем документе МИД Чехии, который цитирует сайт Aktuálně.cz.

Пекин стремится выступать в роли спасителя и навязывать при этом другим собственную модель общественного строя. В документе также говорится о возможных стремлениях Китая приобретать стратегические предприятия в пострадавших от пандемии государствах.

«Нет причин отрицать позитивные аспекты, но нельзя обходить стороной и факты. Китай сначала отрицал факт эпидемии и преследовал лиц, заявивших об этом. Защитные средства им поставляются не в качестве гуманитарной помощи, а продаются. Пропагандистское усилие является реальностью», - цитирует сайт указанный документ, в котором упомянут также вопрос кибернетической безопасности.

 
 
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