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СМИ: тысячи чехословаков были 75 лет назад депортированы в СССР в качестве рабочей силы

Эва Туречкова
23-02-2020
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Ровно 75 лет назад войска Советской Армии освободили восточные регионы Чехословакии. Для многих местных радость обернулась трагедией. Тысячи граждан Чехословакии были советской тайной полицией насильно заперты в эшелоны и отправлены в лагеря ГУЛАГа, зачастую без предъявления им какого-либо обвинения, пишет воскресное издание Lidovky.cz.

Автор статьи Габриэл Седлак цитирует чешского историка Миладу Полишенску, автора книги «Чехословаки в ГУЛАГе», согласно которой депортации гражданского населения с освобождаемых территорий были одобрены руководством СССР еще в сентябре 1944 года с целью возмещения рабочей силы, которую СССР потерял в ходе войны. В неполном списке чехословаков, депортированных преимущественно с территории Словакии, числятся 7422 фамилии, однако пострадавших были десятки тысяч.

Автор статьи кроме исторических источников опирается и на свидетельства двух пострадавших Ондржея Балинта и Иоганна Эибена. Как подчеркивает автор, ни один из них не был русским эмигрантом, как жертв СМЕРШ и НКВД на территории Чехословакии иногда принято коллективно называть.

Эва Туречкова
23-02-2020
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