СМИ: российское представительство в Праге пересдает квартиры в собственности ЧР

Российские госструктуры в Праге зарабатывают деньги на недвижимости, которая находится в собственности Чешской Республики, сообщает сайт iRozhlas со ссылкой на чешское издание Deník N.

Четыре дома на улицах Овенецка, Волкерова и Швайгерова принадлежат чешскому государству. Российское посольство получило право на пользование ими на неограниченный срок времени еще до бархатной революции, подтвердил изданию Deník N пресс-секретарь МИД ЧР Михал Бухачек.

Однако по утверждению газеты, квартиры для дипломатов и работников посольства сдаются третьим лицам, которые платят за них наличными представителю российского предприятия «Госзагрансобственность».

По мнению бывшего министра иностранных дел Чехии Цирила Свободы, такое деяние можно считать нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.