СМИ: проходит расследование гибели афганца, открывшего огонь по автомобилю с чехами

Эва Туречкова
27-11-2018
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По сообщениям американского издания The New York Times, проходит расследование смерти афганского военнослужащего Вахида Хана, открывшего огонь по автомобилю с представителями союзнических сил в Афганистане. В результате атаки, случившейся 22 октября текущего года, скончался чешский военный кинолог Томаш Прохазка, двое других чехов были ранены. Хана арестовали афганские военные через несколько часов после нападения на автомобиль и передали его в СИЗО на военной базе. Согласно расследованию, во время допроса он был жестоко избит и подвергся пыткам, после чего был передан обратно афганским властям. Спустя несколько часов он скончался.

Следователи пытаются выяснить, насколько причастны к этому инциденту чешские и американские военнослужащие.

 
 
 
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