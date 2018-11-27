СМИ: проходит расследование гибели афганца, открывшего огонь по автомобилю с чехами

По сообщениям американского издания The New York Times, проходит расследование смерти афганского военнослужащего Вахида Хана, открывшего огонь по автомобилю с представителями союзнических сил в Афганистане. В результате атаки, случившейся 22 октября текущего года, скончался чешский военный кинолог Томаш Прохазка, двое других чехов были ранены. Хана арестовали афганские военные через несколько часов после нападения на автомобиль и передали его в СИЗО на военной базе. Согласно расследованию, во время допроса он был жестоко избит и подвергся пыткам, после чего был передан обратно афганским властям. Спустя несколько часов он скончался.

Следователи пытаются выяснить, насколько причастны к этому инциденту чешские и американские военнослужащие.