СМИ: Посольство КНР в Чехии угрожало главе Сената ЧР

Посольство КНР в Чехии в январе текущего года настоятельно рекомендовало тогдашнему председателю Сената Ярославу Кубере, чтобы тот отказался от поездки на Тайвань. В обратном случае, говорится в письме, адресованном Пражскому Граду и найденном в офисе главы верхней палаты Чешского парламента, как сам Кубера, так и чешские предприниматели в Китае, понесут наказание, например в виде отказа в визе в Китай в будущем.

Информацию обнародовало чешское интернет-издание Aktuálně.cz.

Согласно статье, администрация президента Земана присоединила к письму свою одобрительную заметку и передала послание Кубере. Наличие письма в офисе Куберы подтвердил новый председатель Сената Милош Выстрчил.

Напомним, что Кубера скоропостижно скончался в январе текущего года. Китайское посольство в Праге и Пражский Град отказались давать комментарий по данному вопросу, сообщает информагентство ЧТК.