СМИ: Посольство КНР в Чехии угрожало главе Сената ЧР

Посольство КНР в Чехии в январе текущего года настоятельно рекомендовало тогдашнему председателю Сената Ярославу Кубере, чтобы тот отказался от поездки на Тайвань. В обратном случае, говорится в письме, адресованном Пражскому Граду и найденном в офисе главы верхней палаты Чешского парламента, как сам Кубера, так и чешские предприниматели в Китае, понесут наказание, например в виде отказа в визе в Китай в будущем.
Информацию обнародовало чешское интернет-издание Aktuálně.cz.
Согласно статье, администрация президента Земана присоединила к письму свою одобрительную заметку и передала послание Кубере. Наличие письма в офисе Куберы подтвердил новый председатель Сената Милош Выстрчил.
Напомним, что Кубера скоропостижно скончался в январе текущего года. Китайское посольство в Праге и Пражский Град отказались давать комментарий по данному вопросу, сообщает информагентство ЧТК.
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