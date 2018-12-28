СМИ: Немецкая армия готова принимать рекрутов из других стран ЕС, включая Чехию

В последние годы СМИ, в том числе немецкое издание Die Zeit, сообщали, что армия Германии – самая малочисленная за всю историю страны. Отмена призыва привела к некомплекту рекрутов. В настоящее время руководство вооруженных сил ФРГ из-за недостатка новых солдат взвешивает возможность принятия в свои ряды граждан из других государств Евросоюза.

В интервью, обнародованном изданием медиа-холдинга Funke, данные намерения озвучил инспектор бундесвера Эберхард Зорн. Он подчеркнул, что речь идет о принятии в немецкую армию таких специалистов как, например, врачи или сотруники IT–отрасли.

Как сообщает газета Hamburger Abendblatt, Министерство обороны Германии уже обратилось с данным вопросом к своим партнерам в 26 странах ЕС. Согласие открыто дискутировать о предложении немецкой стороны якобы выразили четыре государства: Чехия, Дания, Швеция и Бельгия. Франция согласилась обсудить вопрос, однако отнеслась к предложению скептически.