СМИ: главой Минкульта может стать Любомир Заоралек

Эва Туречкова
21-08-2019
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Социал-демократическая партия намерена выдвинуть на пост министра культуры бывшего главу МИД Чехии Любомира Заоралека, пишет новостной сайт Seznamzpravy.cz. Партии пришлось заняться поиском нового кандидата в министры после того, как Михал Шмарда не выдержал политического давления и решил отказаться от своей номинации.

Как известно, кандидатуру Шмарды не принял президент Милош Земан, а позднее социал-демократического номинанта лишил поддержки также премьер Андрей Бабиш.

Любомир Заоралек появившуюся в СМИ информацию комментировать отказался.

 
 
 
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