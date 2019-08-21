СМИ: главой Минкульта может стать Любомир Заоралек

Социал-демократическая партия намерена выдвинуть на пост министра культуры бывшего главу МИД Чехии Любомира Заоралека, пишет новостной сайт Seznamzpravy.cz. Партии пришлось заняться поиском нового кандидата в министры после того, как Михал Шмарда не выдержал политического давления и решил отказаться от своей номинации.

Как известно, кандидатуру Шмарды не принял президент Милош Земан, а позднее социал-демократического номинанта лишил поддержки также премьер Андрей Бабиш.

Любомир Заоралек появившуюся в СМИ информацию комментировать отказался.