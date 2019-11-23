Архив передач

СМИ: чешские полицейские стали мишенью китайских спецслужб

Эва Туречкова
23-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Представители чешских правоохранительных структур, в первую очередь полиции, стали мишенью для китайских спецслужб, пишет издание MF Dnes со ссылкой на чешскую Службу безопасности и информации (BIS).

За последние пять лет страну посетили 24 высокопоставленных представителя чешской полиции. Чешские полицейские отправлялись в Китай не только в качестве членов делегаций чешских политиков, но и в одиночку. Официальным поводом был, к примеру, «обмен опытом во время обеспечения безопасности в ходе крупных мероприятий». Путешествия оплачивались как чешской, так и китайской стороной. По сообщению пресс-секретаря чешской контрразведки Ладислава Штиха, опасность подобных визитов заключается в том, что в конце обычно следуют предложения о сотрудничестве.

В качестве примера высокопоставленных полицейских, которые побывали в Китае, издание МF Dnes приводит главу моравско-силезской полиции Томаша Кужела, который был президентом Земаном в мае текущего года повышен в звании до бригадного генерала. В мае 2017 года Китай в качестве члена делегации президента Милоша Земана посетил и тогдашний полицейский президент Томаш Туги.

Эва Туречкова
23-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 