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Смена главы Минтранспорта - ведомством будет руководить министр промышленности и торговли Гавличек

Эва Туречкова
21-01-2020 oбновлено
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Премьер Андрей Бабиш в понедельник направил президенту Милошу Земану предложение отозвать с поста министра транспорта Владимира Кремлика (ANO), занимавшего должность с апреля прошлого года.

По мнению премьера, Кремлик не справился с задачей по внедрению в Чехии системы взымания электронной пошлины за проезд по автомагистралям. Как далее заявил Бабиш, новым министром транспорта будет назначен действующий глава Министерства промышленности и торговли Карел Гавличек. Премьер также сообщил, что намерен со временем оба ведомства соединить воедино.

С подобным шагом не согласны как социал-демократы, так и коммунисты. А по мнению оппозиционных представителей, решение объединить два или даже три министерства (по последнему заявлению Бабиша нет необходимости и в Министерстве регионального развития) свидетельствует о кадровом голоде и исчерпанности ресурсов специалистов от движения ANO.

 
 
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