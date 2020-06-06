Архив передач

Smartwings намерена привлечь госкредит

Тимур Кашапов
06-06-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Испытывающая значительные финансовые трудности авиакомпания Smartwings намерена обратиться к правительству с просьбой предоставить кредит в 900 млн крон (около 33 млн евро). Об этом сообщает сервер Lidovky.cz. Как заявил председатель совета директоров и совладелец Smartwings Иржи Шимане, для продолжения работы авиакомпании может понадобится до двух миллиардов крон.

В случае выделения кредита государство получит место в наблюдательном совете и возможность определять вектор развития крупнейшей авиакомпании страны. Предоставлением госсредств обусловили выделение около миллиарда крон и другие акционеры Smartwings.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 