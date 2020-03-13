Архив передач

Smartwings и ČSA прекращают полеты за рубеж

Тимур Кашапов
13-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешские авиаперевозчики Smartwings и ČSA прекращают выполнение всех своих зарубежных рейсов. Причиной является постановление правительства страны, который запрещает жителям ЧР выезжать за границу. 23 самолета компаний на время действия постановления больше не поднимутся в воздух. Об этом сообщается на официальном сайте компаний.

Напомним, утром, 13 марта, кабинет министров принял решение о запрете въезда в ЧР и выезда всем чешским и иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство. Днем ранее правительство Чехии впервые в истории ввело чрезвычайное положение на территории всей страны.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 