Smartwings и ČSA прекращают полеты за рубеж

Чешские авиаперевозчики Smartwings и ČSA прекращают выполнение всех своих зарубежных рейсов. Причиной является постановление правительства страны, который запрещает жителям ЧР выезжать за границу. 23 самолета компаний на время действия постановления больше не поднимутся в воздух. Об этом сообщается на официальном сайте компаний.

Напомним, утром, 13 марта, кабинет министров принял решение о запрете въезда в ЧР и выезда всем чешским и иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство. Днем ранее правительство Чехии впервые в истории ввело чрезвычайное положение на территории всей страны.