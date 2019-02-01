Smartwings Group, в которую входят «Чешские авиалинии», обеспечила в 2018 г. перевозку 8,8 млн человек

Smartwings Group, в которую наряду с Smartwings a.s. входит и национальная компания «Чешские авиалинии» (ČSA), в прошлом году обеспечила перевозку 8,8 миллионов пассажиров. Это на 7,5% больше, чем в минувшем году. Регулярными рейсами Smartwings a.s. воспользовались свыше трех миллионов пассажиров, что в межгодовом сравнении примерно на 5% больше.

«Чешские авиалинии» обеспечили перевозку 2,7 миллионов человек, показатель примерно равняется числу перевозок, совершенных в 2017 году. Smartwings Group, доходы которой за прошлый год, как предполагается, должны составить 30 млрд крон (свыше 1,1, млрд евро), информировала об этом в пятницу, 1 февраля, в пресс-релизе.