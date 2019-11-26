Служба безопасности и информации: В прошлом году в Чехии активно работали все российские спецслужбы

По заявлению BIS, чешской Службы безопасности и информации, в 2018 году на территории Чешской Республике разворачивали свою деятельность все российские спецслужбы. Как сказано в годовом отчете контрразведки, главной целью работы агентуры было вмешательство в процессы принятия решений на всех уровнях работы системы государственного управления. Российскую агентурную сеть, как сказано в отчете, ослабило выдворение из Чехии трех членов дипломатической мисси России в Праге, что было осуществлено в рамках солидарной реакции, связанной с делом об отравлении в Великобритании экс-агента ГРУ Скрипаля.

В списке российских спецслужб, активно работавших в Чехии в 2018 году, чешской Службой безопасности и информации указаны ФСБ, ГРУ и СВР.

Согласно годовому отчету Службы безопасности и информации, в 2018 году серьезнейшую угрозу для Чехии представляли собой действия, осуществлявшиеся пророссийскими активистами, распространявшими дезинформацию.

BIS также упоминается и угроза, связанная с работой в Чехии спецслужб Китая, которые взяли под прицел академические круги, сотрудников подразделений безопасности и чиновников.

Упоминает Служба безопасности и информации об опасности, сопутствующей развитию отношений с Ираном – среди чиновников, занимающихся предпринимательскими проектами, подчеркивает BIS, могут оказаться специальные агенты.