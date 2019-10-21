Служба безопасности и информации: В Чехии нет прямой угрозы осуществления террористической атаки

BIS – Служба безопасности и информации в настоящий момент не располагает информацией о непосредственной угрозе осуществления в Чешской Республике террористической атаки. В краткосрочной перспективе, как подчеркнул на специальной пресс-конференции в Палате депутатов руководитель контрразведки Михал Коуделка, главную угрозу стране представляет исламский терроризм.

«В Чешской Республике сложилась относительно спокойная ситуация, о существовании прямой угрозы у нас нет информации», – заявил Михал Коуделка. По его словам, Чехия относится к категории транзитных государств, где мигранты не задерживаются, а мусульманская община достаточно мала и в данный момент не проявляет признаков радикализма, хотя подобного рода попытки и были зарегистрированы. В этом отношении Михал Коуделка напомнил о деле пражского имама Самера Шехадеха, обвиненного чешской полицией в поддержке терроризма.