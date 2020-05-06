Служба безопасности Чехии хочет расследовать утечку секретных данных о российском агенте с рицином

Службы безопасности и информации Чехии (BIS) подала заявление в суд с связи с утечкой секретных данных о российском агенте, который, по некоторым данным, прибыл в Прагу, имея при себе ядовитое вещество (рицин). Об обращении BIS в суд сообщает сайт Lidovky.cz. По его данным, началось масштабное расследование обстоятельств, при которых информация просочилась в чешские СМИ.

О прибытии агента с рицином сообщил журнал Respekt, написавший, что этот человек прибыл в аэропорт Праги с российским диппаспортом. Москва назвала сообщение «журналистской уткой», однако приезд этого дипломата подтвердил глава МИД Чехии Томаш Петршичек, отказавшийся от дальнейших комментариев.

Мэр столицы З. Гриб и два старосты – О. Коларж и П. Новотны, вызвавшие гнев Москвы из-за демонтажа памятника и мемориальной доски маршалу Коневу и установки памятной доски в честь власовцев, были взяты под охрану полиции.

«В связи с тем что несколько дней назад произошла частичная утечка информации под грифом "секретно", что отрицательно сказалось на нашей работе, мы подали заявление в суд. Из уже проведенного расследования можно сделать вывод, что противозаконная публикация секретных данных произошла вне BIS», – цитирует издание пресс-секретаря Службы безопасности и информации Ладислава Штиху.

По информации Lidovky.cz, истец требует установить, имело ли место преступление и кто его совершил. Виновному грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Дело также может быть передано в Национальный департамент безопасности (Národní bezpečnostní úřad), который имеет правомочия наложить на виновного денежный штраф.