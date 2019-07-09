Случай чешки послужил в Армении импульсом для обсуждения табуированной темы

Случай чешки, работающей волонтером на севере Армении и ставшей объектом сексуального насилия, стал импульсом для бурного обсуждения ранее табуированной в этом кавказском государстве темы, сообщает чешское информагентство ЧТК со ссылкой на армянский сайт СivilNet. Невзирая на просьбы и угрозы, жертва насилия подала на насильника в суд. Тот приговорил жителя села Гугарк к трем годам лишения свободы. Заметку об инциденте опубликовала посредством социальных сетей армянский журналист Люси Кочарян, к которой стали спонтанно обращаться сотни других жертв сексуального насилия в стране. Широко обсуждаемая кампания Кочарян «Голос насилия», в рамках которой журналист в итоге опубликовала более двухсот подобных историй, получила поддержку министра труда и здравоохранения, а также ряда армянских СМИ.