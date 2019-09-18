Словацкое издание: Маршал Конев не заслуживает памятника освободителя Чехословакии

К спорам о дальнейшей судьбе монумента Ивану Коневу в Праге присоединилось словацкий Denník N. «Советский маршал являлся представителем новой тоталитарной власти, и несмотря на признание его заслуг, памятник в качестве освободителя не заслужил, поскольку не принес свободу», – пишет издание, которое цитирует информационное агентство ЧТК.

«Если ставить кому-то памятник в знак благодарности за освобождение Чехословакии, так, скорее, рядовому Красной армии. Он рисковал гораздо больше, в отличие от важных шишек, особо ничего не получая лично для себя», – считает Denník N.

Поражение нацизма было очень положительным моментом для небольших народов Центральной Европы, некоторые из которых были спасены ль полной ликвидации. «Однако это освобождением тоже проблематично, поскольку советская победа не принесла этим народам никакой свободы, и советский режим не ставил такой задачи. Тоталитаризм советского типа был для большинства населения более терпимым – большинству из нас хотя бы не угрожала смерть», – пишет издание, отмечая одновременно, что «это немало, однако чего-то большего сказать в пользу советского тоталитаризма нельзя».