Словацкий президент Чапутова в Годонине почтила память Т. Г. Масарика

Президент Словакии Зузана Чапутова во вторник в Годонине возложила венок к памятнику первому чехословацкому президенту Томашу Гарригу Масарику, со дня рождения которого на выходных исполнилось 170 лет.
Глава Словакии остановилась в Годонине по пути в Брно. Чапутова прибывает в моравскую столицу с официальным визитом впервые. У президента Словакии запланирована встреча с мэром Брно Маркетой Ваньковой, затем она должна принять участие в официальной церемонии, приуроченной к 100-й годовщине принятия Конституции Чехословацкой Республики.
Коронавирус: чехам рекомендовано ограничить загранпоездки
Площадь Немцова, аллея Политковской. Новая топонимика российского посольства в Праге
Коронавирус шагает по Европе – Чехия готова к обороне
Чехословаки на стройках социализма и в зековских бараках СССР
«Неблагонадежный» талант, создавший самую красивую купюру в мире