Архив передач

Словацкий президент Чапутова в Годонине почтила память Т. Г. Масарика

Эва Туречкова
10-03-2020
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Президент Словакии Зузана Чапутова во вторник в Годонине возложила венок к памятнику первому чехословацкому президенту Томашу Гарригу Масарику, со дня рождения которого на выходных исполнилось 170 лет.

Глава Словакии остановилась в Годонине по пути в Брно. Чапутова прибывает в моравскую столицу с официальным визитом впервые. У президента Словакии запланирована встреча с мэром Брно Маркетой Ваньковой, затем она должна принять участие в официальной церемонии, приуроченной к 100-й годовщине принятия Конституции Чехословацкой Республики.

 
 
 
 
 
 
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