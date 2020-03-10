Словацкий президент Чапутова в Годонине почтила память Т. Г. Масарика

Президент Словакии Зузана Чапутова во вторник в Годонине возложила венок к памятнику первому чехословацкому президенту Томашу Гарригу Масарику, со дня рождения которого на выходных исполнилось 170 лет.

Глава Словакии остановилась в Годонине по пути в Брно. Чапутова прибывает в моравскую столицу с официальным визитом впервые. У президента Словакии запланирована встреча с мэром Брно Маркетой Ваньковой, затем она должна принять участие в официальной церемонии, приуроченной к 100-й годовщине принятия Конституции Чехословацкой Республики.