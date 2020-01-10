Архив передач

Словацкие автоперевозчики, требующие снизить дорожную пошлину, заблокировали три погранперехода с Чехией

Катерина Айзпурвит
10-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

10 января словацкие автоперевозчики, требующие снижение дорожной пошлины для грузового транспорта, продолжили акции протеста, заблокировав три шоссейных перехода на словацко-чешской границе. Утром было частично остановлено движение на пограничном переходе с Чехией Бродске – Бржецлав.

Блокада затронула движение грузовиков в сторону Словакии. Легковые автомобили могли следовать по одной полосе шоссе. Полиция сообщает, что протесты позже распространились на погранпереходы Дриетома – Стары Грозенков и Маков – Бумбалка.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 