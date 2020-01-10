Словацкие автоперевозчики, требующие снизить дорожную пошлину, заблокировали три погранперехода с Чехией

10 января словацкие автоперевозчики, требующие снижение дорожной пошлины для грузового транспорта, продолжили акции протеста, заблокировав три шоссейных перехода на словацко-чешской границе. Утром было частично остановлено движение на пограничном переходе с Чехией Бродске – Бржецлав.
Блокада затронула движение грузовиков в сторону Словакии. Легковые автомобили могли следовать по одной полосе шоссе. Полиция сообщает, что протесты позже распространились на погранпереходы Дриетома – Стары Грозенков и Маков – Бумбалка.
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