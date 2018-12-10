Слова президента Земана о работе Информационной службы безопасности обсудит сенаторский внешнеполитический комитет

По требованию главы сенаторского Комитета по вопросам внешней политики, обороны и безопасности Павла Фишера члены упомянутого органа Верхней палаты обсудят заявления президента Милоша Земана по поводу работы Информационной службы безопасности. Закрытое заседание Комитета состоится 18 декабря. Присутствовать на нем будут министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек и директор контрразведки Михал Коуделка. «Это уже не рассуждения по поводу того, к какой стороне мы относимся. Речь о выступлении верховного главнокомандующего вооруженных сил, которое ставит под сомнение об ориентации страны с точки зрения внешней политики и безопасности», – заявил Павел Фишер.

Напомним, что на этой неделе чешская Информационная служба безопасности опубликовала отчёт за 2017 год. В нём говорится, что на территории страны ведут активную деятельность российские и китайские шпионы. Президент Чешской Республики Милош Земан прокомментировал это в еженедельной программе «Неделя с президентом» на телеканале TV Barrandov и назвал отчёт BIS «болтовнёй».