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Следствие предлагает закрыть уголовное дело на сына премьера

Катерина Айзпурвит
01-11-2019
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Пражские следователи внесли предложение прекратить судебное преследование сына чешского премьер-министра Андрея Бабиша-младшего. Он является последним фигурантом дела о злоупотреблении европейскими субсидиями. В сентябре 2019 г. было прекращено уголовное дело в отношении его отца и других лиц, связанных с компанией «Гнездо аиста».

При этом дело Бабиша-младшего, проживающего в Швейцарии, было выделено в отдельное производство, поскольку следователям не удавалось его допросить. В полицию было представлено медицинское заключение о психическом заболевании Бабиша-младшего. 31 октября пресс-секретарь пражской прокуратуры подтвердил получение от следствия предложения о закрытии возбужденного против него дела.

Уголовное преследование главы чешского правительства велось с 2017 года. Андрея Бабиша обвиняли в том, что он ввел в заблуждение фонды ЕС при получении дотации в размере двух миллионов евро.

 
 
 
 
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