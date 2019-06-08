Slavia наказана за расизм фанатов

Ирина Ручкина
08-06-2019
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Чешские футбольный клуб Slavia будет вынужден в следующем сезоне закрыть северную трибуну на своем стадионе. Дисциплинарный комитет Лиги футбольного объединения принял такое решение из-за поведения фанатов клуба по отношению к Гуэлору Канге, выходцу из Габонской Республики, который сейчас играет за клуб Sparta.

Напомним, что на 21-й минуте матча, когда клуб Slavia выигрывал 2:1, Канга сравнял счет. В ответ на недовольство болельщиков футболист показал в их адрес непристойный жест. Реакция не заставила себя ждать: на поле полетела кожура от бананов, фанаты начали возмущенно гудеть. Канга хотел покинуть поле, но товарищи по команде убедили его продолжить игру.

 
 
 
 
 
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