SkyUp начнет выполнять регулярные рейсы Одесса-Прага

Тимур Кашапов
10-01-2019
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Украинский лоукостер SkyUp получил разрешение Государственной авиационной службы на выполнение регулярных рейсов Одесса-Прага. Разрешение действует с 31 марта 2019 года. Предполагается, что еженедельно авиакомпания будет выполнять три рейса. По каким именно дням на данный момент неизвестно. Продажа билетов начнется в январе.

SkyUp Airlines – украинская бюджетная авиакомпания, основанная в 2016 году, которая базируется в киевском международном аэропорту имени Игоря Сикорского. Флот компании состоит из самолетов Boeing 737.

 
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