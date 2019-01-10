SkyUp начнет выполнять регулярные рейсы Одесса-Прага

Украинский лоукостер SkyUp получил разрешение Государственной авиационной службы на выполнение регулярных рейсов Одесса-Прага. Разрешение действует с 31 марта 2019 года. Предполагается, что еженедельно авиакомпания будет выполнять три рейса. По каким именно дням на данный момент неизвестно. Продажа билетов начнется в январе.

SkyUp Airlines – украинская бюджетная авиакомпания, основанная в 2016 году, которая базируется в киевском международном аэропорту имени Игоря Сикорского. Флот компании состоит из самолетов Boeing 737.