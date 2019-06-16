Скульптор Петр Ваня не теряет надежды восстановить Марианскую колонну на пражской Староместской площади

В центре чешской столицы на исторической Староместской площади группа скульптора Петра Вани в субботу осуществила очередную попытку начать восстановление Марианской колонный. Памятник архитектуры XVII столетия был уничтожен в 1918 году ненавистниками габсбургской монархии. Активные споры по поводу восстановления колонны начались после «бархатной революции» 1989 года. На одной стороне стоят те, кто Марианскую колонну считает памятником защитникам Праги в годы Тридцатилетней войны, а на другой активисты, воспринимающие ее в качестве символа рекатолизации страны, заставившей множество чехов навсегда покинуть родину.

На прошлой неделе скульптор Петр Ваня и его помощники привезли в Прагу готовые детали точной копии старинной Марианской колонны. В минувшую субботу художник, располагающий соответствующим строительным разрешением, начал на Староместской площади установку первых элементов нового памятника. Работы, однако, остановили представители мэрии Праги. Столичная администрация не предоставила скульптору Петру Ване согласия на использование земельного участка (часть площади), на котором художник предполагает возвести колонну. В последний раз пражская администрация проголосовала против восстановления Марианской колонны в 2017 году.