Скрипичный виртуоз Гил Шахам восхитил исполнением Концерта Дворжака

В рамках проходящего в чешской столице 12-го международного музыкального фестиваля «Прага Дворжака» в зале Рудольфинума выступил один из наиболее востребованных исполнителей современности, израильско-американский скрипач Гил Шахам.

Гил Шахам играет на инструменте Страдивари «Comtesse de Polignac» 1699 года и представил на суд слушателей свою интерпретацию Скрипичного концерта ла минор Антонина Дворжака в сопровождении Пражского Филармонического оркестра под управлением гостя из Франции, дирижера Эммануэля Вийома.