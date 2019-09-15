Скрипичный виртуоз Гил Шахам восхитил исполнением Концерта Дворжака

Лорета Вашкова
15-09-2019
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В рамках проходящего в чешской столице 12-го международного музыкального фестиваля «Прага Дворжака» в зале Рудольфинума выступил один из наиболее востребованных исполнителей современности, израильско-американский скрипач Гил Шахам.

Гил Шахам играет на инструменте Страдивари «Comtesse de Polignac» 1699 года и представил на суд слушателей свою интерпретацию Скрипичного концерта ла минор Антонина Дворжака в сопровождении Пражского Филармонического оркестра под управлением гостя из Франции, дирижера Эммануэля Вийома.

 
 
 
 
 
 
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