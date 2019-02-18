Скончался знаменитый кинооператор Станислав Милота, снимавший похороны Яна Палаха

На 86-м году жизни скончался знаменитый кинооператор Станислав Милота, который в 1969 году заснял на пленку похороны Яна Палаха, совершившего самосожжение в знак протеста против советской оккупации. Станислав Милота участвовал в диссидентском движении, подписал «Хартию-77». В годы нормализации он был уволен с киностудии «Баррандов», а из-за частичной потери зрения не смог позднее вернуться в профессию.

Операторская работа Станислава Милоты отличается инновационным подходом и нетрадиционной постановкой кадра. В 2016 году Милота был награжден премией «Чешский лев» за выдающийся вклад в кинематографию. Последней крупной лентой Милоты был фильм «Крематор» по повести Ладислава Фукса.