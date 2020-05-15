Скончался Ян Декер, бывший политзаключенный, председатель союза жертв принудительного труда в ЧССР

На 93-м году жизни скончался Ян Декер, бывший политзаключенный, председатель Союза вспомогательных технических батальонов – военных лагерей принудительных работ (PTP).

Ян Декер родился 2 января 1928 г. в городе Ческе Будеёвице. В 1945 г. власти протектората насильно отправили его гимназический класс копать противотанковые окопы. Сбежав с места работы, он присоединился к Пражскому восстанию.

25 февраля 1948 г. Ян Декер стал участником семитысячной демонстрации молодежи, отправившейся в Пражский Град, чтобы убедить президента Бенеша не сдавать позиции коммунистам. Манифестация была жестоко разогнана Народной милицией, а Ян исключен из Карлова университета.

В 1948 г. Декер примкнул к группе «Правда побеждает», связанной с генералом Карелом Кутлвашром. После ареста органами госбезопасности полгода провел в тюрьме, где подвергался пыткам. В 1950-е гг. был отправлен на принудительные работы, куда режим направлял профессуру, крестьян, противившихся коллективизации, и аристократов.

После «бархатной» революции Ян Декер стал активистом союза, объединявшего жертв принудительного труда в ЧССР.