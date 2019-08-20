Скончался Воймир Срдечны, последний из узников концлагеря Заксенхаузен

19 августа в возрасте 99 лет ушел из жизни Воймир Срдечны, последний из тех, кто прошел через нацистский концентрационный лагерь Заксенхаузен, действовавший в годы Второй мировой войны в городе Ораниенбург в Германии. В лагерь Срдечны был отправлен в числе других чешских студентов, арестованных нацистами после протестных демонстраций в оккупированной Праге в ноябре 1939 года.

Через год и один месяц Срдчны и еще около 200 студентов были выпущены из лагеря. По возвращении в родной чешский город Альбрехтице через некоторое время юноша был отправлен на принудительные работы на металлургический комбинат. После войны Воймир Срдечны участвовал в составлении списков студентов-узников концлагеря и в акциях памяти Яна Оплетала. С 2010 г. Срдечны являлся членом Международного комитета Sachsenhausen.