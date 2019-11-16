Скончался режиссер Войтех Ясны, представитель чехословацкой «новой волны» 1960-х

16 ноября на 94-м году жизни ушел из жизни известный чешский режиссер Войтех Ясны, представитель «новой волны» в кинематографе 1960-х. В 1969 году его лента «Все добрые земляки» о жизни чешской деревни в 1940-е и 50-е завоевала награду Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру, после чего автор подвергся гонениям со стороны властей ЧССР.

Режиссер и сценарист эмигрировал в ФРГ, работал в Австрии и Югославии, с середины 1980-х жил в США, преподавал в университетах Вены, Зальцбурга, Мюнхена и Нью-Йорка. В 1999 г. снял в Чехии картину «Возвращение в потерянный рай».

В биографии режиссера было немало драматических событий. В годы Второй мировой войны он работал на нацистской фабрике, с 18 лет помогая разведке антигитлеровской коалиции.