Скончался Павел Тоуфар

Тимур Кашапов
27-09-2018
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В четверг, 27 сентября, в возрасте 70 лет после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный чешский писатель, журналист и популяризатор космонавтики Павел Тоуфар. Об этом сообщает информагентство ČTK.

Тоуфар – обладатель премии Эгона Эрвина Киша за книгу «Смерть, скрывающаяся среди звезд» (Smrt číhá mezi hvězdami), автор сотен статей, посвященных в частности, американской космической программе «Аполлон» и историческому полету «Аполлона-11» на Луну. Он также активно участвовал в некоторых космических исследовательских экспериментах, например, по изучению влияния социальной изоляции на человека, и поддерживал чешских ученых в рамках международного эксперимента «Марс-500», который должен был подготовить экипаж для полета к Марсу.

 
 
 
 
 
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