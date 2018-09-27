Скончался Павел Тоуфар

В четверг, 27 сентября, в возрасте 70 лет после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный чешский писатель, журналист и популяризатор космонавтики Павел Тоуфар. Об этом сообщает информагентство ČTK.

Тоуфар – обладатель премии Эгона Эрвина Киша за книгу «Смерть, скрывающаяся среди звезд» (Smrt číhá mezi hvězdami), автор сотен статей, посвященных в частности, американской космической программе «Аполлон» и историческому полету «Аполлона-11» на Луну. Он также активно участвовал в некоторых космических исследовательских экспериментах, например, по изучению влияния социальной изоляции на человека, и поддерживал чешских ученых в рамках международного эксперимента «Марс-500», который должен был подготовить экипаж для полета к Марсу.