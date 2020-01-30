Скончался Любош Добровский, бывший глава Минобороны и посол Чехии в России

30 января на 88 году жизни после длительной болезни в Праге скончался Любош Добровский, бывший журналист, диссидент, министр обороны, а также канцлер президента Вацлава Гавела с 1992 по 1996 г., позже, с 1996 по 2000 г., занимавший должность посла Чешской Республики в России. Об этом информагентству ČTK сообщил директор Библиотеки им. В.Гавела Mихаэл Жантовский.

Любош Добровский родился 3 февраля 1932 года в Колине. Закончил философский факультет Карлова университета. Являлся лауреатом ряда премий и в 2002 году удостоился за свои заслуги Ордена им. Томаша Гаррига Масарика.

В конце 1950-х Добровский стал сотрудником «Чехословацкого Радио», где до начала нормализации работал комментатором и зарубежным репортером. После вторжения советских войск в Чехословакию был отстранен от должности и в 1969 году зарабатывал на жизнь кладовщиком, мойщиком окон и истопником.

Подписал «Хартию 77», программный документ чешского протестного движения, критиковавший нарушение прав и свобод в ЧССР. В 1989 году стал спикером Гражданского форума.