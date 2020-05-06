Скончался легендарный чешский радиорежиссер Карел Вайнлих

На 91-м году жизни скончался Карел Вайнлих, с 1950-х гг. работавший на Чехословацком Радио», где создал более 700 радиоспектаклей и сказок, половина из которых включены в «Золотой фонд». В числе его работ – постановки сказок Ганса Христиана Андерсена, классические пьесы и мюзиклы.

В дни «бархатной» революции 1989 г. он стал спикером Гражданского форума и активно участвовал в отстранении от руководства радио членов компартии. Карел Вайнлих воспитал несколько поколений сотрудников, которым как педагог передавал свой многолетний опыт. Режиссер стал настоящей легендой «Чешского Радио», он был также известен тем, что одиннадцать раз вступал в брак.