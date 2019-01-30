Скончался Карел Ланский, поддерживавший в 1968 г. независимое радиовещание

В возрасте 94 лет скончался бывший работник «Чехословацкого Радио» Карел Лански, награжденный президентом Чехии 28 октября 2018 года Орденом Белого льва.

Вместе со своими коллегами в ночь с 20 на 21 августа 1968 года Карел Ланский взял на себя ответственность за руководство радиостанцией и на несколько дней обеспечил независимое вещание, информируя граждан о происходящем. В 1969 Карел Лански вынужден был покинуть «Чехословацкое Радио». На долгие годы он сменил репортерский микрофон на лопату. В эфир редактор вернулся только в 1990 году, то есть после падения в Чехословакии коммунистического режима.