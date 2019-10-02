Скончался Карел Готт

В возрасте 80 лет в Праге скончался знаменитый чехословацкий и чешский эстрадный певец Карел Готт. Сообщение о кончине артиста, который боролся с онкологическим заболеванием, поступило от супруги Иваны Готтовой. Смерть наступила незадолго до полуночи, в ночь с 1 на 2 октября 2019 года. Уже в середине сентября Карел Готт сообщил о выявлении у него лейкемии и начале амбулаторного лечения. Серьезные проблемы со здоровьем певцу пришлось решать также и в 2016 году, но тогда болезнь отступила.

Карел Готт, родившийся 14 июля 1939 г. в Пльзене, являлся одним из самых знаменитых чешских певцов; он получил признание на родине и за границей, прежде всего в Германии; пользовался большой популярностью в СССР, где часто бывал на гастролях. Карела Готта называли «королем чешской поп-музыки», «чешским соловьем» и «восточным Синатрой». Помимо поп-музыки, Готт обращался к джазу и фолку. Критики напоминали о конформизме певца в годы социализма. Начиная с 1965 г. было продано 50 млн пластинок и CD с записями его песен, Готт – лауреат более 40 различных музыкальных премий.