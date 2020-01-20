Скончался глава Сената Чешской Республики Ярослав Кубера

В возрасте 73 лет скончался председатель Сената Чешской Республики Ярослав Кубера. Длительное время руководивший мэрией города Теплице, сенатор от партии гражданских демократов с 2000 года Ярослав Кубера занял пост главы Верхней палаты Парламента Чехии в 2018 году.

Как сообщается, спикер Сената скончался неожиданно в воскресенье после полудня.

Математик по профессии Ярослав Кубера был хорошо известен своим юмором, его острые шутки часто веселили не только коллег по политике, но и широкую общественность.

Чешские политики выражают сожаление по поводу смерти председателя Верхней палаты и соболезнования родным и близким.

По словам премьера Андрея Бабиша, сообщение о смерти Ярослава Куберы, которого он считал «замечательным человеком и большим шутником» вызвало у него шок. По поводу предстоящих похорон человека занимавшего второй по значимости пост в государстве, председатель кабинета министров заявил, что он будет учитывать пожелания семьи.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что с Ярославом Куберой они были друзьями, хотя и расходились во мнении по некоторым вопросам. Он также выразил глубокое сожаление по поводу кончины главы Сената.

О глубокой печали в связи со случившимся говорит председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала, который вспомнил, сколь активен был Ярослав Кубера во время субботнего избирательного съезда партии. «Он был большим защитником принципов свободы и сторонник здравого смысла, а главное – очень хороший и честный человек», – подчеркнул Фиала.

«Я не знаю никого, кто не любил его. Невзирая на политические взгляды, нам всем его будет не хватать», – подчеркнул спикер Палаты депутатов Радек Вондрачек.