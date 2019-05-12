Скончался глава Пражской еврейской общины Ян Мунк

На 73-м году жизни скончался председатель Пражской еврейской общины Ян Мунк. В течение 27 лет Ян Мунк также занимал пост директора мемориального комплекса Терезин, где благодаря его усилиям был создан Музей гетто и открыты другие выставочные помещения. Каждый год мемориал Холокоста и жертв Терезина посещают сотни тысяч человек.

В годы Второй мировой войны члены семьи Мунка, как и многие другие чешские евреи, были помещены нацистами в концлагерь Терезин. Ян Мунк возглавлял Пражскую еврейскую общину, насчитывающую 1500 членов, с 2012 года.