Скончался глава Пражской еврейской общины Ян Мунк

Катерина Айзпурвит
12-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На 73-м году жизни скончался председатель Пражской еврейской общины Ян Мунк. В течение 27 лет Ян Мунк также занимал пост директора мемориального комплекса Терезин, где благодаря его усилиям был создан Музей гетто и открыты другие выставочные помещения. Каждый год мемориал Холокоста и жертв Терезина посещают сотни тысяч человек.

В годы Второй мировой войны члены семьи Мунка, как и многие другие чешские евреи, были помещены нацистами в концлагерь Терезин. Ян Мунк возглавлял Пражскую еврейскую общину, насчитывающую 1500 членов, с 2012 года.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31