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Скончался философ Ладислав Хейданек

Тимур Кашапов
28-04-2020
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В Праге на 93-м году жизни скончался известный чешский философ, публицист, бывший диссидент и представитель Хартии-77 Ладислав Хейданек. Об этом сообщает «Чешское Радио» со ссылкой на родственницу философа, режиссера Хану Кофранкову.

Хейданек известен, прежде всего, своей научно-просветительской деятельностью, в 1980-е гг. он проводил в своей квартире различные семинары, посвященные также обсуждению текущих событий в стране и мире. После 1989 года назначен доцентом Карлового университета, где работал вплоть до своей смерти. Хейданек – обладатель различных наград и орденов, включая французский Орден искусств и литературы и Орден Томаша Гаррига Масарика.

 
 
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