Скончался философ Ладислав Хейданек

В Праге на 93-м году жизни скончался известный чешский философ, публицист, бывший диссидент и представитель Хартии-77 Ладислав Хейданек. Об этом сообщает «Чешское Радио» со ссылкой на родственницу философа, режиссера Хану Кофранкову.

Хейданек известен, прежде всего, своей научно-просветительской деятельностью, в 1980-е гг. он проводил в своей квартире различные семинары, посвященные также обсуждению текущих событий в стране и мире. После 1989 года назначен доцентом Карлового университета, где работал вплоть до своей смерти. Хейданек – обладатель различных наград и орденов, включая французский Орден искусств и литературы и Орден Томаша Гаррига Масарика.