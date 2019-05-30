Скончался драматург Иржи Странски

В Праге в возрасте 87 лет скончался один из самых выразительных представителей современной чешской культуры, прозаик, драматург и переводчик английской беллетристики Йиржи Странски. Читателям он известен как автор книг «Дикая земля», «Счастье», «Аукцион», «Рассказы для Кларки», рядом фельетонов, текстами радио-пьес и киносценариями.

В своих работах он опирался на собственный опыт человека, который был дважды осужден властями коммунистической Чехословакии. После бархатной революции Странски получил ряд наград за свое творчество и активную гражданскую позицию. В 2001 году президент Вацлав Гавел наградил его Медалью за заслуги, а в 2011 году он получил высшую награду скаутов – Орден Серебряного Волка - за многолетнюю работу в Скаутском движении.