Скончался дирижер, скрипач и основатель Пражского квартета Бржетислав Новотны

Бывший дирижер Южночешского филармонического оркестра, основатель Пражского квартета (Pražák Quartet) и скрипач Бржетислав Новотны скончался 22 октября в возрасте 95 лет, - сообщил чешскому агентству ČTK скрипичный виртуоз Вацлав Гудечек.

Новотны выступал в качестве солиста Симфонического оркестра Пражской филармонии FOK, был дирижером Камерного оркестра Праги им. Сука, Южночешского филармонического оркестра и художественным руководителем Пражского квартета, с которым побывал на гастролях в 43 странах мира и осуществил запись квартетов Антонина Дворжака.

По заказу отечественной студии Supraphon также записал все сонаты и партиты И. С. Баха для скрипики соло.