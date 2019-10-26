Скончался дирижер, скрипач и основатель Пражского квартета Бржетислав Новотны

Бывший дирижер Южночешского филармонического оркестра, основатель Пражского квартета (Pražák Quartet) и скрипач Бржетислав Новотны скончался 22 октября в возрасте 95 лет, - сообщил чешскому агентству ČTK скрипичный виртуоз Вацлав Гудечек.
Новотны выступал в качестве солиста Симфонического оркестра Пражской филармонии FOK, был дирижером Камерного оркестра Праги им. Сука, Южночешского филармонического оркестра и художественным руководителем Пражского квартета, с которым побывал на гастролях в 43 странах мира и осуществил запись квартетов Антонина Дворжака.
По заказу отечественной студии Supraphon также записал все сонаты и партиты И. С. Баха для скрипики соло.
Директор чешской контрразведки: В Чехии была ликвидирована сеть российской ФСБ
Кутна Гора: лаборатория алхимика и рецепт философского камня
Археопарк Павлов представляет древнейшую в мире топографическую карту, вырезанную на бивне мамонта
Дом в Терезине раскрыл свою военную тайну
Трансплантация донорского сердца без его остановки