Скончался чех, проживший после пересадки сердца почти 35 лет

14 мая 2019 года в возрасте 83 лет ушел из жизни Рудольф Секава, которому почти 35 лет назад было пересажено сердце. В Чехии Секава известен как пациент, наиболее долго проживший с донорским сердцем.

Операция по трансплантации была проведена в Институте клинической и экспериментальной медицины (IKEM) 23 октября 1984 года. Секава стал третьим в стране пациентом, которому было пересажено сердце от донора. Без проведения трансплантации, на которую учитель средней школы согласился не сразу, врачи прогнозировали, что пациент умрет через два месяца. Находившийся ранее два года на инвалидности, Рудольф Секава смог вернуться к преподавательской деятельности; в школе он проработал до 71 года.