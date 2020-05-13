Скончался чешский писатель, путешественник и этнограф Милослав Стингл

В понедельник, 11 мая, в Праге скончался известный чешский писатель, путешественник и этнограф Милослав Стингл.
Один из самых издаваемых за рубежом отечественных авторов родился в 1930 году в г. Билина. Окончил Карлов университет по специальности международное право и география народов. Стингл работал в Чехословакцкой академии наук, за свою жизнь посетил 150 государств мира, однако наиболее привлекательными для него регионами оставались Океания и Латинская Америка.
Милослав Стингл является автором более 40 книг, которые были напечатаны в более чем 17 миллионах экземпляров, снял ряд документальных лент. Стингл сотрудничал с многими зарубежными университетами, преимущественно в США и на Кубе. Предметом его профессионального интереса были, в первую очередь, эскимосы, коренные жители Америки, а также жители Полинезии. Индейское племя Кикапу присвоило Стингу почетный статус вождя и имя Окима.
Кредом его жизни оставалась гавайская пословица: «выше всех народов стоит человечность».
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