Скончался чешский писатель, путешественник и этнограф Милослав Стингл

В понедельник, 11 мая, в Праге скончался известный чешский писатель, путешественник и этнограф Милослав Стингл.

Один из самых издаваемых за рубежом отечественных авторов родился в 1930 году в г. Билина. Окончил Карлов университет по специальности международное право и география народов. Стингл работал в Чехословакцкой академии наук, за свою жизнь посетил 150 государств мира, однако наиболее привлекательными для него регионами оставались Океания и Латинская Америка.

Милослав Стингл является автором более 40 книг, которые были напечатаны в более чем 17 миллионах экземпляров, снял ряд документальных лент. Стингл сотрудничал с многими зарубежными университетами, преимущественно в США и на Кубе. Предметом его профессионального интереса были, в первую очередь, эскимосы, коренные жители Америки, а также жители Полинезии. Индейское племя Кикапу присвоило Стингу почетный статус вождя и имя Окима.

Кредом его жизни оставалась гавайская пословица: «выше всех народов стоит человечность».