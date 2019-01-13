Скончался бывший узник Освенцима Иржи Бради

В Торонто в возрасте 90 лет скончался Иржи Бради, предприниматель чешского происхождения и бывший узник концентрационных лагерей Терезин и Освенцим, а в послевоенные годы ведший активную деятельность по сохранению памяти жертв нацизма.

Имя Иржи Бради в Чехии связано также с событиями 2016 года, когда, по утверждению его племянника, бывшего экс-министра культуры Даниэля Германа, Бради был вычеркнут президентом Милошем Земанем из списка тех, кто 28 октября получит государственную награду. По словам Германа, произошло это из-за того, что министр культуры, вопреки предостережениям главы Чехии, встречался с Далай-ламой. Милош Земан утверждал, что кандидатура Иржи Бради, несмотря на многократное выдвижение, никогда не была утверждена. В Чехии Иржи Бради, однако, получил в Чехии несколько наград, в том числе Медаль Карела Крамаржа, которую ему вручил премьер Богуслав Соботка.