Скончался актер Людек Мунзар

Эва Туречкова
26-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В возрасте 85 лет скончался Людек Мунзар, выдающийся чешский актер театра, кино и телевидения. Был одним из самых ярких представителей ансамбля Национального театра, перед публикой предстал в роли Генриха V в одноименной пьесе Уильяма Шекспира, а также в роли Мефисто.

Кроме театральных выступлений, Мунзар снимался в ряде телевизионных постановок. Чешским зрителям запомнился в многосерийном фильме «Сыновья и дочери Якуба – стекольщика», в фильмах «Дедушка-автомобиль», «Шутка» и ряде других.

Мунзар также долгие годы сотрудничал с «Чешским радио», был большим ценителем и знатоком поэзии.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 