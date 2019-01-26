Скончался актер Людек Мунзар

В возрасте 85 лет скончался Людек Мунзар, выдающийся чешский актер театра, кино и телевидения. Был одним из самых ярких представителей ансамбля Национального театра, перед публикой предстал в роли Генриха V в одноименной пьесе Уильяма Шекспира, а также в роли Мефисто.

Кроме театральных выступлений, Мунзар снимался в ряде телевизионных постановок. Чешским зрителям запомнился в многосерийном фильме «Сыновья и дочери Якуба – стекольщика», в фильмах «Дедушка-автомобиль», «Шутка» и ряде других.

Мунзар также долгие годы сотрудничал с «Чешским радио», был большим ценителем и знатоком поэзии.