Скончался актер Иржи Пеха

Тимур Кашапов
28-02-2019
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В возрасте 74 лет скончался известный чешский актер театра и кино Иржи Пеха. Информагентству ČTK это подтвердила пресс-секретарь театра Husa na provázku Алжбета Надева. По ее словам, у Пеха были серьезные проблемы со здоровьем. На здании театра уже вывешен черный флаг в память об актере.

Иржи Пеха работал в театре Husa na provázku в Брно с начала 1970-х гг. до ухода на пенсию в начале 2010-х гг. Наиболее известными его работами была роль в шекспировской драме «Король Лир» и комедии «Бабушка» по мотивам повести Божены Немцовой.

 
 
 
 
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