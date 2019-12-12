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Скончалась женщина, тяжело раненная во вторник при нападении на пациентов Факультетской больницы чешского города Острава

Антон Каймаков
12-12-2019
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Число погибших в результате нападения на пациентов Факультетской больницы в чешском городе Острава, совершенного в минувший вторник, увеличилось до семи человек. Скончалась женщина, получившая тяжелое огнестрельное ранение в голову. Состояние пострадавшей врачи изначально оценивали как критическое. Положение, как сообщили медики, ухудшилось в среду и оставалось без каких-либо улучшений также в четверг утром.

Факультетская больница Остравы 12 декабря вновь открыла для пациентов травматологическую амбулаторию, где во вторник произошла трагедия.

Напомним, что в результате стрельбы, открытой около 7 часов утра посетителем больницы города Острава, на месте погибли шесть пациентов травматологической амбулатории и трое получили ранения. Стрелявшим оказался строительный техник, скрывшийся с места преступления на автомобиле. После обнаружения автомобиля полицейским вертолетом 42-летний стрелок совершил самоубийство. По сообщению МВД, нападавший использовал оружие, которым владел нелегально. Полиция усилила охрану больниц, школ, детских садов и мест массового скопления людей.

Антон Каймаков
12-12-2019
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